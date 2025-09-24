Андрей Воробьев: первая партия новой коммунальной техники прибыла в Подмосковье

В Подмосковье прибыла первая партия новой техники для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В частности, поступило 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора. Их передадут 32 округам.

В октябре ожидается поставка еще 63 единиц техники. А последняя партия — 238 машин — поступит в декабре. Всего ожидается более 350 единиц.

«Техника нужна, чтобы оперативно устранять коммунальные аварии и чистить сети. Более мощная, современная, надежная — значит, работа станет быстрее, а коммунальные службы эффективнее», - отметил Воробьев.

