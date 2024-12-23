Андрей Воробьев: победа и максимум усилий для ее достижения — это то, что сейчас нас всех объединяет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года отметил важность поддержки бойцов СВО и рассказал об этой работе в регионе.

«Мы все понимаем, что победа и максимум усилий для ее достижения — это то, что сейчас нас всех объединяет. Победа в СВО. Мы стараемся вносить свою лепту, и я благодарен всем, кто вовлечен в эту работу. Тем, кто помогает. Тем ребятам, которые подписывают контракты и сегодня защищают наши рубежи. Они проявляют мужество, они идут вперед, они — наши герои», - подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что по поручению президента РФ в Подмосковье создается региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, а также продолжается работа программы «Время героев».

«Убежден, что такие специалисты должны занимать достойные места в нашей системе», - сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что в регионе работу по поддержке бойцов СВО и их семей уже полтора года курирует Фонд «Защитники Отечества», и поблагодарил его сотрудников. Он также подчеркнул, что в эту работу вовлечены все представители власти, общественники.

«Задача — не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть системные, самые востребованные темы», - заявил губернатор.

В регионе особое внимание уделяется реабилитации участников СВО. На территории области открыто три соответствующих центра. Кроме того, продолжается реализации проекта «Доброе дело». В него вовлечены уже 1,3 миллиона человек. Помимо этого, активно оказывается поддержка жителям Курской и Белгородской областей. В Курском госпитале работают врачи из Подмосковья. В самом Подмосковье приняли порядка семи тысяч жителей из новых и приграничных территорий. Продолжают направлять ресурсы на восстановление ЛНР, ДНР, Запорожской области.