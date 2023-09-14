Андрей Воробьев поблагодарил депутатов и глав муниципалитетов за работу

«Я благодарен нашему депутатскому корпусу – и региональным, и муниципальным депутатам, – потому что в зависимости от их активности, от их вовлеченности мы понимаем, что, в первую очередь, ты должен изменить», - сказал он.

Отмечая важность работы глав городских округов, Воробьев подчеркнул, что это люди, которые, общаясь с жителями, имеют всю информацию о том, что необходимо менять для повышения качества жизни людей.

«Я благодарен правоохранительному блоку. Это очень важный, серьезнейший элемент, работая с которым, ты можешь обеспечивать стабильность, безопасность и решение огромного количества вопросов. Все эти годы, с первого дня, мы находили способы, чтобы эти вопросы решать, сложные моменты обсуждать. И я всегда рассчитываю на вашу поддержку», - обратился Воробьев к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Доме правительства области прошла торжественная церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья.