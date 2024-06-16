Андрей Воробьев поблагодарил медработников Подмосковья за заботу о других

«Сегодня — в день медицинского работника — мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь заботе о других», — написал в своих социальных сетях глава региона.

На сегодняшний день в Подмосковье работают сто тринадцать тысяч медиков. Их профессия — это призвание, требующее не только высочайшего мастерства, но и чуткого сердца, душевной теплоты и самоотверженности. Губернатор также подчеркнул, что в регионе продолжают совершенствовать меры поддержки, чтобы врачи могли спокойно заниматься любимым делом.