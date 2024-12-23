Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок региона за работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами уходящего года обратился со словами благодарности к правоохранительному блоку и спасателям региона.

«Мы все прекрасно понимаем, какая нагрузка ложится на наше Главное управление внутренних дел. Понимаем, насколько важно в городах видеть, понимать все вызовы — где-то это миграционные вопросы, где-то это безопасность человека. Хочу поблагодарить весь наш большой коллектив», - сказал Воробьев.

Он отметил важность использования в работе современных технологий, к примеру, видеонаблюдения, определения самых опасных территорий, которые нуждаются в особом контроле.

«Хочу также сказать слова благодарности нашей прокуратуре. Потому что все важные вопросы мы проговариваем и чувствуем профессионализм прокуратуры не только в знании юриспруденции, но и в теплоснабжении, и вопросах, которые требуют очень важных решений», - продолжил губернатор.

Он добавил, что в области планируется создавать народные дружины. Подобные подразделения в ряде городов уже существуют. Они могут быть усилены за счет участия активных жителей, которые готовы включиться в эту работу.