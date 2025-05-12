Андрей Воробьев поблагодарил «Россети» и МЧС за работу в Подмосковье в майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил «Россети» и МЧС за оперативную работу по ликвидации последствий непогоды, которую они осуществляли во время майских праздников. Эта тема поднималась в ходе совещания с Правительством Московской области и главами округов.

Губернатор подчеркнул, что главную роль в решение технических задач по подключению мобильных электростанций для обеспечения тепла и работы водозаборных узлов играют главы муниципалитетов. По его словам, генераторы и слаженные действия позволили справиться с ситуацией, однако, есть потенциал для улучшений.

«Считаю важным подчеркнуть и вернуться к специфике погоды, в которой мы оказали с 1 на 2 мая. О самом главном я сказал, но не менее чувствительными для жителей были события, которые особенно почувствовали в семи муниципалитетах. Это были каникулы, выходные дни», — сказал Воробьев.

Он поручил провести тщательный анализ произошедшего, чтобы в будущем обеспечить повышенную готовность, извлечь уроки и, при необходимости, поделиться решениями с другими регионами.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.