Андрей Воробьев поблагодарил россиян, которые помогли семьям жертв теракта в «Крокусе»

«Сорок дней назад трагедия в «Крокусе» унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал. <…> Сегодня у стихийного мемориала с самого утра собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в этой чудовищной трагедии, и возложить цветы», — написал губернатор.