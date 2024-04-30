Андрей Воробьев поблагодарил россиян, которые помогли семьям жертв теракта в «Крокусе»
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В фонд «Российского Красного Креста» поступило более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, опубликовав пост к сорока дням с момента трагедии.
«Сорок дней назад трагедия в «Крокусе» унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал. <…> Сегодня у стихийного мемориала с самого утра собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в этой чудовищной трагедии, и возложить цветы», — написал губернатор.
Андрей Воробьев поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые не остались в стороне и помогают семьям погибших и пострадавшим.
Фото: [t.me/vorobiev_live]