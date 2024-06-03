Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» за работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в подмосковном филиале государственного фонда «Защитники Отечества», чтобы поблагодарить сотрудников организации за важную и ответственную работу, а также узнать у них, нужна ли дополнительная помощь.

В своих соцсетях Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в фонде работают пятьдесят восемь социальных координаторов — это члены семей героев СВО, а также ветераны боевых действий.

«Спасибо председателю Госфонда Анне Цивилевой, руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой и всем, кто вместе с ними трудится, чтобы сделать жизнь бойцов и их близких проще», — подчеркнул губернатор.

Сейчас подмосковное отделение фонда принимает в день в очном формате по двадцать пять человек. Кроме того, госфонд начал проводить комплексную диспансеризацию, ее прошли уже свыше ста ветеранов, а четверым бойцам помогли получить высокотехнологичные протезы и средства реабилитации.

«Президент поддержал инициативу выдавать бойцам с полной ампутацией ног автомобили на ручном управлении — закон уже подписан. Госфонд ведет переговоры с автошколой ДОСААФ, чтобы учить бойцов управлять такими автомобилями», — добавил Андрей Воробьев.