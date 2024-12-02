Андрей Воробьев поблагодарил участников проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» за активность и неравнодушие

«Все вы разного возраста, вовлечены в патриотическую жизнь Московской области, своих городов, школ, домов культуры. Тратите свое личное время, силы, вдохновение на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в поддержке. Хочу вас за это поблагодарить», - обратился губернатор к участникам мероприятия.

Как рассказал ребятам SHAMAN, чтобы добиться успеха нужно быть упорным и много трудиться. У артиста три музыкальных образования и большой опыт сценической деятельности — с четырех лет.

«Секрета моего успеха никакого нет. Талант? Не думаю — я себя никогда не мог назвать суперталантливым. Скорее, есть одно слово, которое ближе всего ко мне подходит — «одержимость». Вот одержимость своим делом двигала мною всегда — даже тогда, когда руки опускались и я думал, что ничего не получается», - сказал певец.

Фото: [ Константин Семенец ]

Александр Тарасов из волонтерского отряда «Фирсановская школа» Гимназии №23 в Химках поинтересовался, как артист относится к движению волонтеров. Певец признался, что в школе не занимался волонтерской деятельностью, так как все свободное время уделял музыке. Однако, он уважает деятельность волонтеров и всячески поддерживает ребят.

Блогер-волонтер из Наро-Фоминска Егор Балев рассказал о проекте «Доброе дело». Сейчас он запускает проект по сохранению исторической памяти и культурных кодов городских округов Подмосковья. Он предложил артисту принять участие в проекте. Тот пообещал приехать, как только появится окно в плотном графике. SHAMAN также отметил, что подобные встречи с молодежью очень важны для него.