Андрей Воробьев поблагодарил врачей центра имени Рошаля за спасение мальчика с внутренним кровотечением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность врачам Детского клинического центра имени Рошаля за их труд. Глава региона рассказал, что в учреждении спасли жизнь мальчику по имени Илья.

По словам губернатора, у ребенка произошло сильное желудочное кровотечение. За его жизнь боролись четыре бригады врачей, в том числе эндоскопист Александр Иноземцев, которому удалось остановить кровотечение на поврежденном сосуде.

«Сейчас Илья постепенно восстанавливается, и мы все верим, что он скоро пойдет на поправку. Спасибо нашим специалистам и Патриарху Кириллу за памятную икону «Спас Нерукотворный». Я верю, она станет символом надежды и скорейшего выздоровления. Желаю Илье крепкого здоровья и сил!» - сказал губернатор.

Воробьев отметил, что икону «Спас Нерукотворный» передали в Смоленский собор Новодевичьего монастыря, который сегодня был освящен после реставрации. В Божественной литургии приняли участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова.