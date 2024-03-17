Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья, которые нашли время для того, чтобы проголосовать
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья закрылись все избирательные участки. Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.
Голосование шло три дня, в регионе было открыто около четырех тысяч избирательных участков, и задействовано 36,3 тысячи сотрудников УИКа.
«Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 млн человек. Это показатель сплоченности и неравнодушия наших жителей. Ждем результаты и верим в общую победу!», — подчеркнул Воробьев.