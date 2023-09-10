Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в выборах
Фото: [Антон Чернов]
Андрей Воробьев в рамках ВКС с региональными отделениями «Единой России» о предварительных итогах Единого дня голосования поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в выборах.
«Прежде всего, слова благодарности в адрес жителей.(…) Явка, которую мы видим по Московской области, — это, наверное, рекорд за очень долгое время. Более 55%. Это говорит о том, что мы одна команда, мы сплачиваемся. И прекрасно понимаем, что, со своей стороны, для нас это большая ответственность. Ответственность оправдать ожидания, доверие жителей», - сказал Воробьев.
Он также выразил благодарность мэру столицы Сергею Собянину за сотрудничество, подчеркнув, что Москва и Подмосковье — это мегаполис, который нуждается в очень технологичных подходах.
Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и Правительство России за поддержку множества важных для жителей программ в сферах экологии, образования, здравоохранения.
«По предварительным результатам мы видим, что «Единая Россия» находится в хорошей форме, и я очень надеюсь, что каждые следующие выборы мы сможем обеспечить выполнение наказов наших жителей», - заключил он.