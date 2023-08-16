Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации пешеходных мостов через железные дороги в Подмосковье

В Московской области проводится работа по модернизации пешеходных мостов через железные дороги, она имеет огромное значение для региона и для жителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«У наших жителей есть большой запрос на модернизацию этой инфраструктуры: чтобы был эскалатор, был лифт, чтобы было удобно людям с каляками и [гражданам] старшего поколения. Модернизацию будем продолжать», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, перед открытием МЦД-3 в регионе будут обустроены пересадочные узлы, парковки, удобные пешеходные переходы вблизи них.

«Благоустройство, все должно радовать глаз. МЦД-3 готово к открытию, работаем дальше», — заключил губернатор.

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