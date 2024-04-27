Андрей Воробьев поделился опытом Подмосковья в сфере цифровизации и предложил ряд новых инициатив

Заседание Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» состоялось в Доме правительства Московской области. Председателем Комиссии является Андрей Воробьев, который рассказал об опыте цифровизации в Подмосковье.

«В Послании нашего Президента отдельным блоком была выделена важность, необходимость, удобство цифровой трансформации. Всем этим мы занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются всеми этими сервисами. Ну и мы, кто ведет работу на региональном, муниципальном, федеральном уровнях, тоже крайне заинтересованы, чтобы в национальный проект вошли наши предложения», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Сегодня через «цифровое окно» подают 98% всех заявлений, при этом число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 млн.

На заседании Андрей Воробьев также представил 11 предложений для возможности включения в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который сейчас находится в разработке. Одно из них касается электронных услуг Росреестра для юридических лиц. Предлагается на законодательном уровне оставить для них возможность регистрировать недвижимость в электронном виде. Это будет намного удобнее для бизнеса, поскольку такие регистрации проходят в 2,5 раза быстрее бумажных. Кроме того, еще больше сократится число посещений МФЦ.

Примечательно, что также Подмосковье вместе с Москвой планирует реализовать пилотный проект и использовать цифровой профиль мигранта. Это будет, по сути, электронная карта с чипом, куда записываются данные о патенте, дактилоскопии, медицинском освидетельствовании и другая информация. Внедрение цифрового профиля поможет оперативно выявлять и выдворять нарушителей.

Другие предложения, озвученные губернатором, касаются создания цифровых архивов и электронной системы отчетов (многие из них до сих пор представляют собой внушительный объем бумаги), информирования о судебных решениях в электронном виде, а не по почте, также — ряда инициатив в сфере ЖКХ, экологии, газовой безопасности.