Андрей Воробьев: Подмосковье и Республика Беларусь продолжат реализовывать совместные проекты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума-2024 провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнерские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками. Мы ни раз общались с Дмитрием Николаевичем Крутым у нас, в Подмосковье, обсуждали разные направления сотрудничества», — сказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. К примеру, этим летом компания «Белтелекабель» собирается запустить производство кабелей. Также они договорились о программе обмена для школьников и учителей. Уже в августе более 500 учащихся из Белоруссии познакомятся с нашим регионом, а до конца года мы примем еще 100 учителей и 20 директоров школ.

Республика Беларусь входит в число главных зарубежных торгово-экономических партнеров Московской области, уступая только Китаю. Объем внешнеторгового оборота в прошлом году составил шесть миллиардов долларов. Кроме того, это главное направление по объему зарубежного экспорта Московской области.

Кроме того, в рамках 11-го Форума регионов России и Беларуси подмосковный Зарайск планирует подписать соглашения о побратимских связях с Ивановским районом Брестской области.