Андрей Воробьев: Подмосковье планирует подписать на ПМЭФ порядка 40 соглашений

Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым планирует подписать на ПМЭФ порядка сорока соглашений на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что ПМЭФ является одним из главных экономических событий для страны. Каждый год на полях форума подписываются соглашения на десятки миллиардов рублей — это инвестиции в экономику, новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

«В прошлом году на ПМЭФ мы заключили тридцать шесть соглашений на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей. В этом году планируем сохранять темп — подпишем порядка сорока соглашений еще на более чем 150 миллиардов. Это даст Подмосковью свыше десяти тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Соглашения Подмосковье планирует подписать в том числе с партнерами из Новгородской и Вологодской областей, а также из Белоруссии и Китая.