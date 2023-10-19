Андрей Воробьев: Подмосковье пригласит к сотрудничеству китайскую компанию Changan

Делегация Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым в ходе рабочей поездки в Китай посетила завод автомобилестроительной компании Changan в Чунцине. Об этом глава Московской области сообщил в своих соцсетях.

Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона хотят, чтобы в Подмосковье стало еще больше высокотехнологичных производств и выпускались электромобили разных категорий.

«Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству», — написал губернатор.

Сейчас скорость выпуска автомобилей на заводе Changan — одна машина в минуту. Весь процесс максимально автоматизирован. На российском рынке бренд присутствует более десяти лет — открыто свыше ста дилерских центров, двадцать пять из них было запущено в прошлом году.