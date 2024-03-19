Андрей Воробьев: Подмосковье примет эвакуированных из Белгородской области детей
Фото: [t.me/vorobiev_live]
В Подмосковье подготавливают детские лагеря для размещения 410 детей из Белгородской области, в том числе несовершеннолетних с инвалидностью и их матерей, сообщил в своих соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. <…> Подмосковье с вами!» — написал губернатор.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в настоящее время общая задача — позаботиться о детях и всех тех, кому сейчас особенно нужна помощь.