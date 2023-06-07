Андрей Воробьев: Подмосковье сотрудничает с компаниями из Индии и Китая
Фото: [Константин Семенец]
Московская область сотрудничает с иностранными компаниями из Индии и Китая. Планируется заключить новые соглашения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Иностранные компании – это Китай и Индия. Сейчас на предстоящем Питерском форуме мы обязательно будем говорить и подписывать новые соглашения по фарме и по различным перерабатывающим производствам», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.