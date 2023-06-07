Андрей Воробьев: Подмосковье сотрудничает с компаниями из Индии и Китая

«Иностранные компании – это Китай и Индия. Сейчас на предстоящем Питерском форуме мы обязательно будем говорить и подписывать новые соглашения по фарме и по различным перерабатывающим производствам», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.