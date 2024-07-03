Андрей Воробьев: Подмосковье увеличило долю производства сыра в России до 20 процентов

Каждый пятый килограмм сыра, сделанного в России, — из Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Регион остается лидером в этой отрасли, увеличив долю производства данного продукта в стране до двадцати процентов, а в ЦФО — до тридцати семи процентов.

За последние несколько лет в Подмосковье сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие, речь не только о традиционных массовых видах сыров, но и твердых, а также изысканных.

Андрей Воробьев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке отечественного пищепрома. Московская область активно работает в этом направлении.

«Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров — это все позволяет нам на протяжении трех лет оставаться лидерами по производству сыра. Эту позицию мы хотим не просто удержать, но и сделать еще прочнее», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Он отметил, что в прошлом году в Подмосковье произвели свыше 150 тысяч тонн сыра, за первые пять месяцев текущего года изготовлено более семидесяти тысяч тонн этой продукции.

«Мы и дальше будем развивать это направление, продолжим поддерживать фермеров, занимающихся молочным животноводством», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Объемы производства удалось увеличить за счет развития крупных и частных сыроварен. Так, в Дмитрове успешного работает завод сырного кластера «Сыровар», специализирующийся на выпуске твердых сортов. В регионе функционируют и другие крупные производители, например, «Озерецкий молочный комбинат», «Хохланд Руссланд» и Истринская сыроварня Олега Сироты.

При создании новых сырных производств в Подмосковье предусмотрены различные меры поддержки, в том числе налоговые льготы и субсидии на оборудование.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Как добавили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, по итогам пяти месяцев этого года регион также стал лидером в стране по производству кондитерских изделий, кисломолочных продуктов, мороженого и мясных консервов.