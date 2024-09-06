Андрей Воробьев: Подмосковье впервые заняло второе общекомандное место на Спартакиаде учащихся

«Хочу поблагодарить и наших спортсменов, и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат — у нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. И я уверен, что это не предел», - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе создаются все условия для того, чтобы занятия спортом были доступны всем желающим. В Подмосковье более 13,5 тысячи спортивных объектов. В этом году капитально отремонтируют и построят 24.

Спартакиада проводится каждые два года. В этом году она проходила по 66 спортивным дисциплинам. Соревнования финального этапа прошли в 22 регионах страны, в том числе в Подмосковье.

Область представляли 648 спортсменов. По итогам учащиеся области завоевали 397 медалей: 163 золотые медали, 149 серебряных наград и 85 бронзовых. Рекордный результат по количеству очков за всю историю проведения Спартакиады показали подмосковные тяжелоатлеты.