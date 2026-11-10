В Подмосковье стартовал X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

В Подмосковье начал работу X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития», который объединил врачей терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, фтизиатров, гастроэнтерологов, гематологов, эндокринологов и других специалистов. Основной площадкой форума стал Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, многие специалисты принимают участие в работе секций онлайн. Мероприятие организовали Министерство здравоохранения Московской области, областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

«Съезд, который проходит уже в 10-й раз, собрал не только терапевтов, но и врачей узких специальностей - это гематологи, кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, дерматологи, педиатры, профилактологи, иммунологи и т.д. Для них работает 28 секций. В этом году к нам присоединились представители 11 стран, включая Россию. Более 1,3 тыс. приехали сегодня в МОНИКИ, еще около 5 тыс. специалистов из разных регионов подключились онлайн. В этом году много говорим о корпоративном здоровье, как и в прошлый раз, уделяем внимание искусственному интеллекту, который помогает анализировать лабораторные, функциональные данные и т.д. Мы делаем все возможное, чтобы здоровье населения Подмосковья крепчало. Неважно где человек живет – в маленьком населенном пункте или большом городе, он должен иметь возможность получить современную медицинскую помощь. Это касается препаратов, новых методик диагностики, лечения и т.д.», - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

Мероприятие посвящено памяти выдающегося ученого и врача Николая Палеева, внесшего значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы. Сын Николая Палеева, замдиректора НМИЦК им. Е.И. Чазова Минздрава РФ, член корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Филипп Палеев отметил, что его отец был выдающимся терапевтом, всю жизнь работал в МОНИКИ. По его словам, он заложил фундамент в иммунологии, кардиологии, некоронарогенных заболеваниях миокарда.

В научную программу вошли актуальные вопросы развития терапевтической службы и внедрению инновационных технологий в клиническую практику. Особый акцент – на междисциплинарном подходе для повышения качества оказания медицинской помощи. Директор института МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Гамеева добавила, что в Съезде принимают участие и узкие специалисты. Среди них есть медики из разных регионов России, а также доктора из 10 зарубежных стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и так далее.

Главврач клиники «Orthodontist Сlinic of Doktor Kolesova» Ольга Колесова, которая уже 20 лет живет в Чехии, где занимается частной практикой, рассказала о работе секции по стоматологии. Ее участники обсудили диагностику и лечение острых одонтогенных воспалительных заболеваний, реабилитацию пациентов с остеонекрозами челюстей с применением цифровых технологий.

В ходе пленарных заседаний, экспертных дискуссий и междисциплинарных симпозиумов участники Съезда обсудили возможности превентивной медицины, вакцинопрофилактику, инновационные подходы, используемые в неврологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и репродуктологии, обменялись опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из важных тем, как и в прошлом году, стало внедрение цифровых инноваций в здравоохранении. Участники также уделили современным подходам к восстановлению пациентов, в том числе на примере системы медицинской реабилитации в Подмосковье.

Для участников X Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области работают 28 научных секций и тематических блоков, проводятся пленарные сессии, различные мастер-классы, круглые столы, дискуссии, а также встреча с медиками, которые принимали участие в СВО. Присоединиться к ним можно, в том числе, онлайн.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.