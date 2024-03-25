Андрей Воробьев: поисковая операция в Crocus City Hall будет завершена за завтрашний день

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания президента России Владимира Путина, посвященного теме теракта в Crocus City Hall, рассказал о ходе работ на месте случившегося.

Глава региона выразил благодарность президенту за поддержку и рекомендации с первых минут. Он также поблагодарил всех федеральных коллег и ведомства за содействие.

«Все это взаимодействие продолжается до сих пор. Для меня это было очень важно. Для того, чтобы принимать все выверенные решения», - сказал Воробьев.

Он отметил важность работы авиации. По словам губернатора, Crocus City Hall — это цепочка зданий, и существовал высокий риск того, что пламя перекинется на другие постройки.

«Благодаря работе пожарных, спасателей, это удалось предотвратить. (…) Что касается спасателей — они работают и сейчас без перерывов. Мы усилили специалистов МЧС разнорабочими. Люди, которые помогают большой объем завалов обрабатывать», - рассказал Воробьев.

Губернатор сообщил, что завершить поисковую операцию планируется завтра.

«За завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция и, соответственно, каждый квадратный метр зала, и партер, и балкон — они будут разобраны», - доложил глава региона.

Ранее губернатор поблагодарил врачей, которые борются за жизнь пострадавших в результате теракта.