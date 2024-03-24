Андрей Воробьев: Поисковые работы на месте теракта в Крокусе продолжаются

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях, что прошедшей ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу.

Отмечается, что сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Глава региона поговорил со спасателями, задействованными в поисковых работах, и те подтвердили, что техники хватает, а также обеспечена сменяемость рабочих каждые 4-8 часов.

Ранее в Министерстве здравоохранения региона заявили, что сегодня за первые два часа работы центров крови в отделения пришли более 450 доноров.