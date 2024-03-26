Андрей Воробьев: поисковые работы на месте теракта завершились

На месте теракта в Crocus City Hall завершились поисковые работы. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тысяч квадратных метров», - рассказал глава региона.

Воробьев также поблагодарил всех, кто принимал участие в поисковой операции — спасателей, кинологов, отряды «Центроспас» и центр «Лидер», это более тысячи человек.

«Вы все проделали большую, тяжелую — и физически, и эмоционально — работу и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным. И очень важно знать, что рядом есть профессионалы, на которых всегда можно положиться», - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате теракта.