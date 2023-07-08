Андрей Воробьев пообщался с победителем Международного конкурса имени П. И. Чайковского

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходящий в подмосковной Истре, и пообщался со Станиславом Корчагиным, который на этой неделе выиграл в Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.