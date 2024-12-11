Андрей Воробьев поприветствовал гостей церемонии вручения премии «Золотой пиксель»

«Мы всегда придаем очень большое значение информационному сопровождению, потому что жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, — она бурлит. И в разные годы у человека, у семьи всегда есть разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги. И очень важно, чтобы мы находили общий язык», - отметил губернатор.