Андрей Воробьев поприветствовал гостей церемонии вручения премии «Золотой пиксель»
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения премии в области блогинга и журналистики «Золотой пиксель». Он был организован Министерством информации и молодежной политики Московской области.
«Мы всегда придаем очень большое значение информационному сопровождению, потому что жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, — она бурлит. И в разные годы у человека, у семьи всегда есть разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги. И очень важно, чтобы мы находили общий язык», - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что сейчас все происходит в онлайн-сфере, и потому онлайн-журналистика и блогинг приобретают особо важное значение.
«Мы это ценим, когда это делается честно, открыто. Когда это показывается с пользой. Для того, чтобы власти где-то работали над улучшением или решением проблем, а может быть, на что-то мы обратили внимание и какое-то специальное усилие приложили», - сказал губернатор.