Андрей Воробьев поприветствовал участников пятого Съезда детских врачей Московской области

«Вы знаете, что наш президент реализовывает весьма большую масштабную программу, которая предполагала десятилетие назад радикальное снижение детской смертности. И тогда по всей стране было объявлено о строительстве перинатальных центров. У нас рождается 80-90 тысяч ребятишек в зависимости от года, и для нас было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, крайне важно было увидеть результативность и снижение смертности и оказание первой помощи при рождении», — подчеркнул губернатор.