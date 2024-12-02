Андрей Воробьев поприветствовал участников встречи с SHAMAN в Подмосковье
Фото: [REGIONS/Дарья Леонова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал молодых людей, которые приняли участие во встрече с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Мероприятие проходит в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает REGIONS.
«Спасибо всем нашим активистам, «Молодой гвардии» и другим участникам, которые сегодня здесь. Вы те, на кого мы опираемся. И сейчас, когда большое количество ребят ждут своих отцов с фронта, они нуждаются в общении и поддержке. И мы сделаем все, чтобы подобные паблик-тоуки были на регулярной основе и помогали им преодолевать все сложности», — сказал губернатор.
Встречу с исполнителем организовали в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов». В рамках нее к губернатору за советом обратилась представительница Химок Анна. Андрей Воробьев подчеркнул, что самым важным в жизни является поддержка семьи, друзей и близких. Он посоветовал окружать себя близкими, чтобы быть сильнее.
«И, конечно, важно, чтобы и вы проявляли заботу и внимание к окружающим. Жизнь — это двустороннее движение», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.