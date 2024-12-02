Андрей Воробьев поприветствовал участников встречи с SHAMAN в Подмосковье

«Спасибо всем нашим активистам, «Молодой гвардии» и другим участникам, которые сегодня здесь. Вы те, на кого мы опираемся. И сейчас, когда большое количество ребят ждут своих отцов с фронта, они нуждаются в общении и поддержке. И мы сделаем все, чтобы подобные паблик-тоуки были на регулярной основе и помогали им преодолевать все сложности», — сказал губернатор.