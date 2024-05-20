Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о графике вывоза мусора из СНТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проинформировать жителей о графике вывоза мусора с территорий СНТ. Если раньше отходы с таких территорий вывозили по запросу, то с 1 мая это будет осуществляться в установленное время.

«Наша задача — объяснить, что человек должен платить за вывоз мусора, если имеет дачу в СНТ. Это требование закона. Оплата высчитана по годовому нормативу с пониманием, что летом мусора больше, а зимой меньше. Просьба к главам отнесись добросовестно к этой работе, важно дать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько я плачу, какой график вывоза и так далее», - сказал губернатор.

Сейчас ежемесячный платеж за вывоз мусора с участка составляет в среднем 125 рублей. В год выходит около полутора тысяч рублей. Жители могут самостоятельно корректировать график вывоза отходов.

Региональный оператор подписывает дополнительные соглашения с каждым СНТ. В документе указывается график вывоза отходов и тариф. По словам зампреда областного правительства Владислава Мурашова, на норматив перешли свыше 5,7 тысячи СНТ.