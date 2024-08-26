Андрей Воробьев поручил завершить обновление и строительство всех спортивных объектов в Подмосковье

В Подмосковье продолжают реализацию масштабной программы обновления существующих спортобъектов, а также строительства новых, все работы важно завершить. Об этом на совещании с правительством Московской области и главами муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов. Большой запрос у жителей у жителей на дальнейшую модернизацию бассейнов, ледовых арен. Все это безусловно, мы будем делать», — подчеркнул губернатор.

По его словам, для этого нужно будет привлечь, в том числе, внебюджетные средства. В планах на период с 2022 по 2026 год было ввести в эксплуатацию 34 новых спортивных объекта. Среди них — 16 стадионов, семь ФОКов с залами, пять комплексов с катками, три бассейна, два манежа и футбольное поле с трибунами.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.