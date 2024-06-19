Андрей Воробьев посетил Успенский кафедральный собор в Коломне
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Коломну посетил Успенский кафедральный собор. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Пообщались с прихожанами и митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом. Вместе провели время в молитве. Спасибо за теплый прием», - отметил губернатор.
Он напомнил, что около года назад встречался с митрополитом в Зарайском кремле. Тогда участники встречи обсудили вопросы поддержки бойцов СВО и их семей.
«И нам, и церкви важно помогать тем, кто нуждается в заботе и во внимании», - подчеркнул Воробьев.