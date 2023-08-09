Андрей Воробьев: пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь

Все пострадавшие при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получат помощь. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона сейчас находится на месте взрыва. По его словам, из-за ЧП частично поврежден спортивный комплекс «Луч». В здании выбиты стекла, разрушены кирпичная кладка теплового узла и фасад бассейна.

Также стекла выбиты в жилых домах на улицах Карла Либкнехта и Осипенко, уточнил Андрей Воробьев.

«Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — сказал губернатор Московской области.

Взрыв произошел днем в среду. По последним данным, пострадали не менее 35 человек. Установление всех обстоятельств ЧП взяла на контроль прокуратура Московской области.