Андрей Воробьев: пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь
Фото: [Соцсети]
Все пострадавшие при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получат помощь. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона сейчас находится на месте взрыва. По его словам, из-за ЧП частично поврежден спортивный комплекс «Луч». В здании выбиты стекла, разрушены кирпичная кладка теплового узла и фасад бассейна.
Также стекла выбиты в жилых домах на улицах Карла Либкнехта и Осипенко, уточнил Андрей Воробьев.
«Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — сказал губернатор Московской области.
Взрыв произошел днем в среду. По последним данным, пострадали не менее 35 человек. Установление всех обстоятельств ЧП взяла на контроль прокуратура Московской области.