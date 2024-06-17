Андрей Воробьев поздравил дивизию им. Ф. Э. Дзержинского с юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил дивизию им. Ф. Э. Дзержинского с юбилеем — сегодня ей исполнилось сто лет.

«Хочу поздравить всех ветеранов, командиров, сослуживцев с этой датой. Все, кто проходил службу, знают наши традиции и ценности. Главные из них — это защищать нашу страну, защищать мирных граждан, проявлять самые высокие профессиональные качества», - отметил губернатор.

Он выразил благодарность командирам за их профессионализм и за проявление заботы в сложных ситуациях. По его словам, дивизия уже множество раз вставала на защиту мира и служила гарантией безопасности государства. В год своего юбилея она была награждена орденом Суворова.