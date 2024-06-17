Андрей Воробьев поздравил дивизию им. Ф. Э. Дзержинского с юбилеем
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил дивизию им. Ф. Э. Дзержинского с юбилеем — сегодня ей исполнилось сто лет.
«Хочу поздравить всех ветеранов, командиров, сослуживцев с этой датой. Все, кто проходил службу, знают наши традиции и ценности. Главные из них — это защищать нашу страну, защищать мирных граждан, проявлять самые высокие профессиональные качества», - отметил губернатор.
Он выразил благодарность командирам за их профессионализм и за проявление заботы в сложных ситуациях. По его словам, дивизия уже множество раз вставала на защиту мира и служила гарантией безопасности государства. В год своего юбилея она была награждена орденом Суворова.
«Всем ребятам, которые проходят срочную службу, или служат по контракту, нашим командирам — хочу пожелать здоровья, побед. Ваша верность долгу — это гарантия безопасности нашей страны!» - заключил Воробьев.