Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования. В Доме правительства области прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции РФ и юбилею регионального парламента.

«Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной Думе по весьма сложным вопросам и темам», - сказал губернатор.

Он также выразил благодарность ОПМО за обсуждение актуальных вопросов в городских округах.

«И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей», - добавил он.

В рамках мероприятия первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина получила Орден «За заслуги перед Московской областью» II степени, зампред Мособлдумы Олег Рожнов — Орден Преподобного Сергия Радонежского, депутат Лидия Антонова — Почетную грамоту губернатора. Также всему коллективу областного парламента была объявлена Благодарность главы региона.

«За 30 лет Московской областной Думы всех созывов проделана большая работа по созданию правовой базы для социально-экономического развития региона и повышения качества жизни людей. Постоянный диалог депутатов с избирателями позволяет оперативно решать проблемы, улучшать социальное самочувствие и создавать атмосферу общественного доверия», - отметил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Первый зампред СФ ФС РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак зачитал поздравительный адрес председателя верхней палаты Валентины Матвиенко и поблагодарил за поддержку участников СВО.

«Депутаты лично отправили в новые регионы и на передовую более 400 тонн помощи. Уверен, что это работа депутатским корпусом будет продолжена», - сказал он.

Председатель регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов отметил, что за 30 лет удалось задать высокий стандарт работы законодательного и представительного органа областной власти.

«Андрей Юрьевич, вам спасибо за ту работу, которую мы уже больше 10 лет совместно проводим с Московской областью. Реализуем большие проекты, делаем это в единой команде, как это и требуют время и сегодняшние жизненные реалии. Только вместе можно побеждать», - добавил он.

Депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев зачитал обращение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и отметил, что Подмосковью есть, чем гордиться.