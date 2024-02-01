Андрей Воробьев поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации

Губернатор отметил, что мудрость и духовность председателя Русской православной церкви, а также его преданность избранному пути стали примером для многих людей. Андрей Воробьев также поблагодарил патриарха Кирилла за огромное внимание к Подмосковью.

«Вот уже пятнадцать лет Вы с честью несете возложенное на Вас высокое и ответственное служение, вкладываете все свои силы и душу в сохранение православных традиций. Словом и делом Вы способствуете утверждению в обществе нравственных идеалов и воспитанию молодого поколения в любви к нашей Родине. <…> Хотел бы выразить Вам особую благодарность за Вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в регионе есть немало памятников истории и духовной культуры. Он также поблагодарил патриарха за его работу во благо страны и церкви, пожелав ему здоровья, благополучия и неизменной помощи Божией.