Андрей Воробьев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и вручил им награды

«Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами», - обратился Воробьев к педагогам.

Он отметил, что в регионе растет число учащихся и, соответственно, строится больше школ. Так, в текущем году запустили 41 школу. Для работы в новых учреждениях в области ежегодно необходимо привлекать около двух тысяч педагогов.

Звание «Учитель года Подмосковья» в этом году получил учитель физики школы №10 Реутова Юрий Уробушкин. Звание «Воспитатель года Подмосковья» было присвоено сотруднику детсада №63 «Лучик» в Щелково Екатерине Петровой. Победители конкурса получили по 500 тысяч рублей. Размер премий для победителей конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» составляет 300 тысяч рублей.

Победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» стали учитель технологии Гимназии №7 Чехова Никита Закрева и учитель географии Гимназии №2 «Квантор» Коломны Даниил Синицын.

В Подмосковье работают 52 тысячи учителей. В их числе — 4,2 тысячи заслуженных работников сферы образования России и более 2,2 тысячи заслуженных работников образования Подмосковья.