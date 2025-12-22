Андрей Воробьев поздравил подмосковных энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил энергетиков Подмосковья с профессиональным праздником – Днем энергетика, который отмечается в 2025 году в понедельник, 22 декабря, а также вручил областные награды лучшим по профессии. В топливно-энергетическом комплексе региона работают более 65 тыс. человек.

«Энергоснабжение - базовая ключевая потребность каждой семьи, каждого человека. Оно имеет всегда важное значение, а в XXI веке, когда создаются ЦОДы, внедряется искусственный интеллект, идет цифровизация процессов, особенно. Сегодня каждое предприятие или автоматизировано, или потребляет большое количество энергии. В Подмосковье проживает 9,1 млн человек, строятся дома, реализуется программа строительства индустриальных парков, а это значит – больше заводов, больше энергопотребления. Так что энергетика имеет определяющее значение», – отметил губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье реализуют пятилетнюю программу модернизации с «Россетью» почти на 300 млрд рублей, а также мероприятия с «Газпромом».

Одним из награжденных стал монтер оперативно-выездной бригады из сергиево-посадского филиала «Мособлэнерго» Владимир Ельцов, который работает по профессии 52 года. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик Московской области». Аналогичную награду получил электромонтер 5-го разряда Денис Бахаев из Щелковских электрических сетей.

В областной энергокомплекс входят более 30 станций и ТЭЦ, 2,7 тыс. котельных, почти 200 тыс. километров электро- и теплосетей. Регион входит в пятерку лидеров в России по потреблению электроэнергии.

Для обеспечения бесперебойного снабжения жилых домов, социальных и промышленных объектов в регионе ведется активная модернизация электросетей. Кроме того, при поддержке президента России Владимира Путина и Правительства РФ в регионе реализуется также большая программа модернизации ЖКХ, а также продолжается работа по цифровизации отрасли. Так, например, на базе ЦУР создан ЖКХ-центр, который непрерывно собирает данные по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, завершился пилотный федеральный проект «Цифровая котельная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.