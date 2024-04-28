Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 28 апреля.

«Дорогие работники скорой помощи, хочу поздравить каждого из вас, каждого из 10 тысяч наших сотрудников, с профессиональным праздником!» - обратился глава региона к медикам.

Он отметил, что работники скорой помощи — это люди, которые первыми приходят к жителям для оказания помощи, спасают жизни и дарят надежду.

«Никогда не теряете сострадания и человечности», - сказал он.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье каждый день регистрируется около шести тысяч выездов скорой помощи. Медики всегда борются до конца и выдерживают такие физические и эмоциональные нагрузки, которые другим не под силу, отметил Воробьев.