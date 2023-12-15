Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием со дня присвоения статуса наукограда. Он отметил, что одним из градообразующих предприятий города является «НПО машиностроения».

Глава региона рассказал, что число сотрудников предприятия превышает четыре с половиной тысячи человек. Здесь также принимают студентов на практику. С 2019 года 70 выпускников колледжа «Энергия» устроились работать в рамках проекта «Профессионалитет».

Также предприятие сотрудничает с детским технопарком «Изобретариум». Воспитанники учреждения создают собственные изобретения, собирают роботов, проектируют спутники, моделируют беспилотники.