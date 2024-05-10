Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ, которому недавно исполнилось 100 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича Евдокимова, который проживает в поселке Калининец под Наро-Фоминском, чтобы поздравить его и супругу Ларису Григорьевну с Днем Победы.

Недавно Евгению Семеновичу исполнилось 100 лет. Когда началась война, он еще учился в школе. Сначала помогал делать окопы, а летом 1942-го ушел в армию, после чего в звании сержанта поступил в Уфимское пехотное училище на минометчика. С июня 1944-го Евгений Евдокимов командовал взводом 237-й стрелковой дивизии четвертого украинского фронта. Спустя несколько месяцев получил ранение и после госпиталя был направлен в 318-ю горно-стрелковую дивизию.

«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши Герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!» — сказал Андрей Воробьев.

Евгений Евдокимов принимал участие в боевых действиях на территории Чехословакии. День Победы в 1945-м году он встретил под Прагой. Ветеран награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орденом Красной Звезды.

«В пехоте ходил в атаку с солдатами. Мой долг был, как командира, показывать пример воинам — первым выскакивать из траншеи, подниматься в атаку, вести за собой солдат. Если бы мне отмотали года назад, я бы снова все это прошел! <…> У нас воинственный дух в крови, всегда защищали и защищаем Родину», — сказал ветеран.

Фото: [ Валерий Мельников ]

После войны Евгений Евдокимов служил в Западной Украине, а с 1993 года живет в Подмосковье. Они с супругой воспитали троих детей и двоих внуков. Старший сейчас находится в зоне СВО, а младший — окончил Академию военных наук и тоже принимал участие в спецоперации.

В 2019-м году Евгений Семенович и Лариса Григорьевна были награждены медалью «За любовь и верность», а в преддверии столетнего юбилея, который ветеран отметил 9 апреля, ему присвоили звание Почетного гражданина Наро-Фоминского округа.

Фото: [ Валерий Мельников ]

Евгений Евдокимов является действующим членом казачьего сообщества, он принимает активное участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО, а в 2022 году в местном кинотеатре состоялась премьера документального фильма о его боевом пути — «Ветеран из Алабино».