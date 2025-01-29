Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
Андрей Воробьев вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 80-летия Победы вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Награда была учреждена в прошлом году указом президента. Такие медали получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», - сказал губернатор.
В число награжденных вошла Мария Анисимовна Сердюк. В годы войны она была фронтовой медсестрой и выносила раненых солдат из-под обстрелов. Прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина.
Также наградили Николая Александровича Муравьева. Он сражался в составе 3-го Белорусского фронта, принимал участие в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, тоже дошел до Берлина.
Вручили награду и Михаилу Александровичу Красову. В начале войны он ушел на фронт добровольцем, в сражении за Днепр получил ранение. В составе взвода пешей разведки с боями прошел половину Европы.
Кроме того, награды получили Иван Иванович Жучков, Константин Сергеевич Федотов, Евгений Семенович Евдокимов, Вера Ивановна Панова, Галина Александровна Долина, Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен, Альвина Георгиевна Борисова, Мария Андреевна Поварова.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
«2025 год объявлен президентом Годом Защитника Отечества. У нас в Подмосковье около 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, к 80-летнему юбилею Победы, каждый из них получит единовременную выплату в размере 80 тыс. руб. Низкий поклон нашим героям, чьи стойкость и мужество подарили нам мир», - прокомментировал губернатор.