Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 80-летия Победы вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Награда была учреждена в прошлом году указом президента. Такие медали получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас еще раз за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», - сказал губернатор.

В число награжденных вошла Мария Анисимовна Сердюк. В годы войны она была фронтовой медсестрой и выносила раненых солдат из-под обстрелов. Прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, дошла до Берлина.

Также наградили Николая Александровича Муравьева. Он сражался в составе 3-го Белорусского фронта, принимал участие в боях в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, тоже дошел до Берлина.

Вручили награду и Михаилу Александровичу Красову. В начале войны он ушел на фронт добровольцем, в сражении за Днепр получил ранение. В составе взвода пешей разведки с боями прошел половину Европы.

Кроме того, награды получили Иван Иванович Жучков, Константин Сергеевич Федотов, Евгений Семенович Евдокимов, Вера Ивановна Панова, Галина Александровна Долина, Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен, Альвина Георгиевна Борисова, Мария Андреевна Поварова.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]