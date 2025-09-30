Андрей Воробьев поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией
Воробьев рассказал о поддержке Новоазовского и Тельмановского районов
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителем с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
«Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию — свою Родину, свою будущность», — заявил губернатор.
Воробьев напомнил, что Подмосковье оказывает поддержку подшефным территориям — Новоазовскому и Тельмановскому районам. Там восстанавливают разрушенные объекты и строят новые — школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру.
«Подмосковные специалисты, предприятия и волонтеры ежедневно трудятся бок о бок с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь. Мы вместе — сегодня, завтра и всегда. С праздником, Россия!» — заключил губернатор.
До этого сообщалось, что Андрей Воробьев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.