Андрей Воробьев поздравил с юбилеем ветерана из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил подмосковного ветерана Марию Ивановну Бодрову с юбилеем — сегодня ей исполнилось 95 лет.

По словам главы региона, когда началась Великая Отечественная война, почти всю семью Бодровой забрали в армию. Сама девушка — в возрасте всего 13 лет — записалась на курсы медицинских сестер. Она трудилась санитаркой в эвакуационном госпитале, который в военные годы был оборудован на базе школы в Электростали.

«Раненые бойцы ласково называли «птичкой», а маршал Конев, когда увидел девушку, захотел отправить ее учиться в школу», - отметил Воробьев.

Мария Ивановна является обладательницей почетных наград. В День Победы Бодрова будет участвовать в праздничном параде Победы в столице.