Андрей Воробьев поздравил с Новым годом семью Александра Сычева, погибшего в ходе СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что у бойца осталась супруга Ирина и четверо детей — 12-летний Денис, 8-летний Кирилл и 4-летние двойняшки Алина и Алена. В конце декабря в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» они всей семьей поднялись на сцену, где Андрей Воробьев передал им государственную награду — медаль «Золотая звезда», которой их папа и муж был также удостоен посмертно.

«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада — это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. Мне было очень приятно, большая честь вручать вам медаль от Президента. Никто в зале не мог сдержать слез. Когда вы вышли на сцену с 4 детьми, мы еще раз ощутили всю глубину нашей ответственности», — сказал Андрей Воробьев.

Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. Старший прапорщик был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Но в августе 2023-го героически погиб во время неожиданной атаки противника.

Супруга Александра Ирина решила продолжить дело мужа и призывалась на службу в отряд технических средств разведки 45-й бригады. Сейчас вдова Героя старается поддерживать семьи участников СВО, помогает пережить утрату, адаптироваться, делится с ними личным опытом.

Вдова признается, что все командование очень поддержало и продолжает поддерживать их семью в это непростое время.

«Мне очень нравится наш городок. Когда Саша погиб, я сразу решила, что отсюда все равно не уеду. Здесь у детей настоящее детство, не страшно отпускать их на улицу. У них много друзей, большая компания. Мы все — как одна семья. Городок — это детище нашего командира, все сделано для жителей», — поделилась Ирина.

Вдова героя рассказала, что сослуживцы мужа очень помогли, когда у нее сломалась машина. Но сейчас ее нужно продавать, так как автомобиль требует очень много вложений. Кроме того, необходимо оформить документы, вступить в наследство. Так как в семье 4 детей, это сложный процесс. А у мальчишек часто соревнования, без своего транспорта никуда. Губернатор пообещал помочь решить этот вопрос.

Андрей Воробьев подарил девочкам мягкие игрушки в виде символа года — дракона, внутри которых были спрятаны сладости. А мальчишкам — футбольные мячи, чтобы юные спортсмены оттачивали свое мастерство.

Перед Новым годом Сычевы всей семьей ездили на Кремлевскую Елку. Ребята признались, что им там очень понравилось и теперь семья мечтает побывать на Параде Победы на Красной Площади. Дети очень хотели сделать это с папой, но не успели. Андрей Воробьев предложил посетить Парад вместе. Сычевы с радостью согласились.