Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сельских старост Подмосковья с профессиональным праздником, который отмечается 23 октября. По его словам, сейчас в регионе более 3,3 тысячи старост.

Год назад в области появилась Ассоциация сельских старост. За это время к ней присоединились более 800 человек.

«Благодаря их стараниям появляются новые дороги, освещение, детские площадки, а жизнь становится комфортнее», - отметил губернатор.

Он рассказал о работе старосты Ивана Морозова из деревни Красноиншино в Можайске, благодаря которой в населенном пункте появились газ и интернет. Старания Анны Зайцевой из деревни Дворяниново в Ступино помогли установить волейбольную площадку, оборудовать освещение, провести интернет, благоустроить родник и зону отдыха на реке Каширка. Благодаря работе старосты сразу семи деревень Можайска Ольги Ваньковой были благоустроены общественные пространства, отремонтированы дороги и освещены две деревни. Работа старосты деревни Новоселки в Коломне Венеры Порядиной привела к ремонту дороги, обустройству пожарного пирса на пруду и установке вышки сотовой связи.