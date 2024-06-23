Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с успешным завершением олимпиадного сезона

В Одинцовском округе прошел фестиваль «Взлет.Пикник», на котором традиционно собираются победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья, в рамках которого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с успешным завершением олимпиадного сезона.

Отмечается, что фестиваль прошел в формате пикника - бургеры, хот-доги, лимонад и отличное настроение. Были также организованы выставка достижений «Взлета полоса», увлекательные мастер-классы и конкурсы, работали фотозоны, фотостойки и фотобудки, выступали кавер-бенд и диджеи.

«Я хочу сказать вам спасибо за ваше усердие, умение побеждать. Мы это очень ценим, потому что, в том числе, и по вашим результатам на Олимпиаде оценивается качество образования в регионе. И мне очень приятно, что каждый год мы видим динамику. Я хочу поздравить выпускников, у которых начинается новый этап в жизни - учеба в вузах», - сказал Андрей Воробьев.

Гостеприимной площадкой для проведения фестиваля стала Областная гимназия им. Е.М. Примакова. На ее базе по модели федерального образовательного центра «Сириуса» создан ОЦ «Взлет», который ведет свою деятельность в рамках нацпроекта «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»).

Примечательно, что каждый год Подмосковье улучшает свой показатель по количеству дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победителем или призером в этом году стал практически каждый второй участник - всего от региона участвовали 812 школьников. Третий год подряд Московская область занимает 2 место в общем рейтинге регионов и показывает самую высокую динамику роста в стране (+17,6%).