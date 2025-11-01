Андрей Воробьев поздравил сварщика из Подмосковья с победой во всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Глава региона рассказал, что за победу в конкурсе боролись 174 человека со всей страны. Финал прошел в Санкт-Петербурге. В результате подмосковный специалист был признан лучшим в номинации «Сварка нагретым инструментом».

«Этот метод применяется при монтаже современных газопроводов и требует высочайшей точности и мастерства», - сообщил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что в области реализуется программа соцгазификации. В ее рамках газифицировали более 3,1 тыс. населенных пунктов, подключили к газу 84 тыс. домовладений, построили 5,4 тыс. км газопроводов. До конца 2030 года планируется построить около 7 тыс. км газопроводов, что создаст условия для подключения более 1,4 тыс. населенных пунктов.

«Только с начала этого года подключено 11 тыс. домовладений. Там, где магистральный газопровод уже есть, проводим газ до границ участка бесплатно. Важно, чтобы дом был зарегистрирован в ЕГРН. Также по решению президента с прошлого года газифицируем и СНТ — к 2030 году подключим почти 1 тыс. садовых товариществ», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор принял участие в межрегиональном форуме по вопросам энергетики.