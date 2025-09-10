В Подмосковье прошел межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада»

В Подмосковье прошел первый межрегиональный энергетический форум с международным участием «Решения для нового технологического уклада». В его рамках губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и гендиректор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили актуальные вопросы в сфере энергетики.

«Мы очень дорожим партнерством с Министерством энергетики, «Россетями», совместно реализуем большие программы, которые гарантируют надежное энергоснабжение. Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий и т. д.», — сказал губернатор.

В форуме приняли участие лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих организаций, научных центров, профильных вузов и техникумов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Китая.

«Московская агломерация с точки зрения энергетики — одна из самых продвинутых. Я считаю, что все инновации, которые вы разработали, все те программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах», — отметил Цивилев.

В Подмосковье за последние два года потребление электроэнергии выросло на 8%. К электросетям подключается около 80 тыс. новых объектов в год. Сейчас активно ведется работа в рамках соглашения между Минэнерго РФ, Правительством Подмосковья и Правительством Москвы о повышении надежности Московской энергетической системы. Объем инвестиций составит около 500 млрд руб. Из них 150 млрд руб. направят на модернизацию распределительного электросетевого комплекса Подмосковья.

«Московский энергоузел активно развивается, необходим резерв мощности. Это создаст возможности для подключения новых потребителей и, конечно, даст увеличение надежности электроснабжения. Подстанции, которые мы строим, обеспечат дополнительной мощностью такие крупные города Подмосковья, как Домодедово, Дубна, Одинцово, Раменское и другие», – рассказал Рюмин.

Почти треть всего потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на коттеджные поселки и СНТ. Сейчас 60% сетей всех СНТ консолидированы. Это позволяет обеспечить более качественное обслуживание объектов.

В рамках форума обсудили вопросы подключения новых коттеджных поселков и привлечения в отрасль кадров. Губернатор отметил, что в области все больше молодежи поступает в учреждения среднего образования для получения прикладной специальности.

«Запрос на это большой. Наша задача — модернизация колледжей, их оснащение всем необходимым оборудованием, привлечение преподавателей, чтобы ребята выходили оттуда с компетенциями, а не просто с теорией», — подчеркнул Воробьев.

Гостям форума представили Единый центр управления жилищно-коммунальным комплексом Подмосковья. Он начал работу в августе текущего года. В режиме онлайн в центр поступает информация со всех объектов ЖКХ, включая котельные и ЦТП, сети, ВЗУ, насосные станции и КНС, а также — обращения жителей.

Кроме того, на форуме открыли выставку, на которой были представлены новейшие разработки и технологии для топливно-энергетического комплекса от российских и международных компаний.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев высоко оценил состояние электросетевого комплекса региона.