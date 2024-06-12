Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Днем России
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сердечно поздравил всех жителей региона с Днем России. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Московская область — неотъемлемая часть нашей великой Родины! У нас реализуется множество масштабных проектов. Но главное богатство Подмосковья — это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые — вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что все мы гордимся историей и достижениями России, ее богатой культурой и духовным наследием. И сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели.
«В День России желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в каждой семье царят мир и согласие. С праздником!», — заключил Андрей Воробьев.