Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Днем России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сердечно поздравил всех жителей региона с Днем России. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Московская область — неотъемлемая часть нашей великой Родины! У нас реализуется множество масштабных проектов. Но главное богатство Подмосковья — это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые — вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что все мы гордимся историей и достижениями России, ее богатой культурой и духовным наследием. И сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели.